01.01.2026 18:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, da lady Zaccagni a lady Pellegrini: il Capodanno delle wags - FOTO

Mattia Zaccagni, Danilo CataldiLuca Pellegrini e Manuel Lazzari hanno trascorso la serata dell'ultimo dell'anno insieme, a cena in un locale insieme alle rispettive compagne: Chiara Nasti, Elisa, Jennifer e Diletta. A testimoniarlo gli scatti social pubblicati dalle wags. Un selfie che le ritrae insieme postato dalla Nasti e ricondiviso dalle altre.

