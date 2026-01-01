Lazio, da lady Zaccagni a lady Pellegrini: il Capodanno delle wags - FOTO
01.01.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Mattia Zaccagni, Danilo Cataldi, Luca Pellegrini e Manuel Lazzari hanno trascorso la serata dell'ultimo dell'anno insieme, a cena in un locale insieme alle rispettive compagne: Chiara Nasti, Elisa, Jennifer e Diletta. A testimoniarlo gli scatti social pubblicati dalle wags. Un selfie che le ritrae insieme postato dalla Nasti e ricondiviso dalle altre.
