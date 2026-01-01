Calciomercato Lazio | Miretti in uscita dalla Juve: ci prova il Bologna
La Lazio cerca un centrocampista. È una delle richieste di Sarri, che tra gli obiettivi principali a gennaio ha indicato proprio una mezzala. Per questo la società biancoceleste ha sondato diversi calciatori, soprattutto quelli che trovano poco spazio nelle loro squadre attuali.
Tra questi c’è sicuramente Fabio Miretti, che alla Juventus gioca poco nonostante il suo minutaggio sia aumentato con l’arrivo di Spalletti in panchina. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, però, su di lui ci sarebbe anche il Bologna di Italiano.
La Vecchia Signora valuta il calciatore circa 25 milioni di euro, ed è pronta ad ascoltare offerte solo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. L’idea della Juventus, infatti, è di sacrificare Miretti per avere più risorse da investire sul mercato a gennaio.