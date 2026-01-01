Calciomercato Lazio | Miretti in uscita dalla Juve: ci prova il Bologna

01.01.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Miretti in uscita dalla Juve: ci prova il Bologna
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cerca un centrocampista. È una delle richieste di Sarri, che tra gli obiettivi principali a gennaio ha indicato proprio una mezzala. Per questo la società biancoceleste ha sondato diversi calciatori, soprattutto quelli che trovano poco spazio nelle loro squadre attuali.

Tra questi c’è sicuramente Fabio Miretti, che alla Juventus gioca poco nonostante il suo minutaggio sia aumentato con l’arrivo di Spalletti in panchina. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, però, su di lui ci sarebbe anche il Bologna di Italiano.

La Vecchia Signora valuta il calciatore circa 25 milioni di euro, ed è pronta ad ascoltare offerte solo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. L’idea della Juventus, infatti, è di sacrificare Miretti per avere più risorse da investire sul mercato a gennaio.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.