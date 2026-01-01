Calciomercato Lazio | Romano e Moretto confermano: "Taty verso il West Ham!"

TUTTOmercatoWEB.com

Castellanos verso il West Ham. Si sta concretizzando la cessione del Taty in Premier League, come vi abbiamo svelato in anteprima. La nostra esclusiva è stata confermata anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto: l'argentino si trasferirà in Inghilterra per circa 29 milioni di euro, con il 10% destinato al New York City.

"Valentín Castellanos vicino al West Ham. Pronto un contratto di 4 anni. L’attaccante ha già accettato la destinazione. Operazione da circa 30 milioni di euro. Trattativa ben avviata tra le parti, si può definire presto. Nelle ultimissime ore ci sono stati nuovi contatti e ulteriori passi in avanti", ha scritto Moretto.

"Il West Ham è in una trattativa avanzata per ingaggiare Taty Castellanos dalla Lazio, dopo che è stato raggiunto l'accordo con il Gil Vicente per Pablo. L'affare con la Lazio e l'attaccante argentino è ormai alle fasi finali", ha aggiunto invece Romano. Di seguito i due tweet.

