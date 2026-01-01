Calciomercato Lazio | Pedraza, vicino l'accordo per giugno: tutti i dettagli
Movimenti in entrata. La Lazio lavora sulla fascia sinistra: in uscita c'è Nuno Tavares, richiesto dall'Arabia Saudita e in particolare dall'Al Ittihad di Conceicao. Per sostituirlo, il nome più caldo è quello di Pedraza del Villarreal.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe vicino l'accordo per farlo arrivare nella Capitale a giugno, a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Villarreal. Difficile che possa sbarcare in Italia prima.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la società biancoceleste non ha intenzione di perdere capitale a gennaio, soprattutto dopo la cessione di Castellanos. Per questo potrà accogliere il classe '96 solo a fine stagione: in settimana si preparerà l'accordo per ratificare l'affare.