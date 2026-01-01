Lazio, il 2025 lontano dall'Olimpico: risultati altalenanti tra Baroni e Sarri

Sarri e Baroni si dividono il rendimento in trasferta del 2025. Le gare lontano dall'Olimpico sono state un tema in casa Lazio, sia nella seconda parte della scorsa stagione che nella prima di questa. Nell'anno solare, la squadra biancoceleste ha giocato 23 gare fuori dalla Capitale, con risultati contrastanti (10 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte).

BARONI - Sono più le vittorie che le sconfitte in trasferta per la Lazio di Baroni. Nell'ultima metà della scorsa stagione, l'ora allenatore del Torino faticava a vincere all'Olimpico, ma era quasi una sentenza lontano da Roma. Sono ben 7 i successi tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, con 13 gol segnati e solo 3 subiti. Nella altre cinque sconfitte, invece, i biancocelesti hanno solo subito, con 12 reti incassate. L'unico pareggio è quello a maggio contro l'Inter per 2-2, grazie alla doppietta di Pedro.

SARRI - Sono decisamente meno, invece, le vittorie per Sarri fuori casa. In sette gare sono arrivati solo due successi, contro Genoa e Parma (in nove). Per il resto, quattro sconfitte (contro Como, Sassuolo, Inter e Milan) e tre pareggi (con Atalanta, Pisa e Udinese). È magrissimo anche il bottino totale dei gol segnati, con sole 4 reti realizzate e 6 subite.