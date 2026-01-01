Castellanos saluta il 2025 e la Lazio: "Che il nuovo anno ci porti..."

È ormai imminente la cessione del Taty Castellanos in Premier League. Trovato l'accordo con il West Ham, come vi abbiamo anticipato in esclusiva: lascerà la Capitale per circa 29 milioni di euro più il 10% al New York City.

Il 31 dicembre ha salutato il 2025 pubblicando su Instagram alcune foto con la maglia della Lazio, dal gol dal Bodo/Glimt al ritiro di Formello di quest'estate. Alle immagini ha aggiunto un lungo messaggio per chiudere l'anno e accogliere il 2026.

Di seguito ciò che ha scritto: "Grazie 2025 per tutto quello che ho vissuto. Un anno che mi ha insegnato tanto, mi ha lasciato momenti belli e altri più difficili, ma questa è la vita. La cosa più importante sono le persone che ci accompagnano nel viaggio e la salute. Che il 2026 sia pieno di cose positive e obiettivi per tutti".