Calciomercato Lazio | Atalanta, piace Guendouzi! E con Samardzic...
02.01.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Obiettivo mezzala. Con la cessione imminente di Castellanos al West Ham, la Lazio lavora sui nuovi acquisti. A centrocampo non si mollano le piste di Loftus-Cheek del Milan e di Samardzic dell'Atalanta, che con Palladino trova poco spazio.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per il serbo non è contemplata l'opzione di un possibile scambio con Guendouzi, che piace molto alla Dea ma che la società biancoceleste non ha intenzione di cedere come contropartita.
Allo stesso tempo, i nerazzurri hanno rifiutato Belahyane, tenuto poco in considerazione da Sarri e probabilmente in uscita a gennaio. Ci sarebbe anche Dele-Bashiru, che al diesse dell'Atalanta D'Amico piace da tempo.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.