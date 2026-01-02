Bologna, Dallinga su Immobile: "Solo guardarlo giocare è un insegnamento"
02.01.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per l'attaccante del Bologna Thijs Dallinga, che ha parlato della sua esperienza in Italia con la squadra di Italiano.
In particolare, poi, si è soffermato anche sul suo rapporto con l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile, arrivato in estate dal Besiktas. Di seguito le sue parole.
"Solo guardare giocare Immobile è un insegnamento. Noi tre (anche con Castro, ndr.) conviviamo dandoci una mano e sa una cosa: alla fine di ogni allenamento, Ciro si ferma e ci dà consigli. È un’attenzione non solo formativa ma carina, non so se capita in ogni squadra".
