Insigne alla Lazio? Ecco la spiegazione de La Gazzetta dello Sport

RASSEGNA STAMPA - Dieci domande al mercato. Il focus de La Gazzetta dello Sport sulle squadre di Serie A si concentra anche sulla Lazio, che a gennaio potrà operare liberamente. Il tema in ottica biancoceleste era relativo al possibile ingaggio a parametro zero di Lorenzo Insigne. Di seguito il testo.

"Lorenzo Insigne alla Lazio, un'operazione di cui si parla da tempo ma che non è ancora stata perfezionata e non è detto che accada a breve. L'attaccante, reduce da un'esperienza a Toronto, è svincolato dall'estate e ancora in attesa di una sistemazione. Piace a Maurizio Sarri, che ha spinto per averlo, e il suo procuratore, Andrea D'Amico, ha trovato un accordo con la società per un ingaggio di 1,4 milioni di euro fino a fine stagione con opzione per la prossima a 2,4 milioni".

"L'affare però è in stand by perché la Lazio adesso ha come priorità quella di trovare il sostituto di Castellanos, che andrà al West Ham per 30 milioni. Insigne però è pronto a rimettersi in gioco con i biancocelesti, soprattutto se nel frattempo dovesse uscire un altro attaccante (per esempio Pedro)".