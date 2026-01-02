Calciomercato Lazio | Capitolo rinnovi, da Gila a Romagnoli: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L’addio di Castellanos ha sbloccato il mercato della Lazio. Un’uscita che porterà nelle casse del club 27 milioni, esclusa la rivendita dovuta agli americani, che potranno essere reinvestiti immediatamente per l’arrivo, su tutti, di un centravanti e una mezzala. Ma tra le priorità, non ci sono solo gli acquisti. Ci sono delle situazioni interne legate ai rinnovi che la società dovrà gestire, riprendendo discorsi e cercando di arrivare a una soluzione che sia favorevole per tutte le parti.

In tal senso, il discorso legato a Gila è un tema caldissimo. Le trattative per lo spagnolo sono molto complicate, al momento non sembrano esserci margini per proseguire insieme e la situazione fa gola a diverse squadre. In Italia, si legge sul Messaggero, Milan e Inter sognano di prenderlo a zero. Romagnoli è un altro tema ancora. Le promesse fatte in precedenza non sono state mantenute, ma nonostante questo il difensore non ha fretta come ha spiegato il suo agente nei giorni scorsi. Il discorso, prima o poi, verrà ripreso e il numero 13 - spiega il quotidiano - si aspetta carta bianca o quasi.

