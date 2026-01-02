Lazio, Marcos Antonio potrebbe tornare a Formello: il motivo
RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano, o potrebbero ritornare. Marcos Antonio ha lasciato in modo definitivo la Capitale nel 2024 quando il centrocampista, che ha un contratto con la Lazio fino al 2027, si è trasferito al San Paolo.
L’operazione si è chiusa sulla base del diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, a 4.2 milioni di euro.
Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il pagamento della cifra nei confronti della Lazio potrebbe non arrivare mai visti i gravi problemi economici in cui versa il club. In caso di mancato pagamento Marcos Antonio in estate tornerebbe a Formello, situazione che la società vuole evitare. Stando a quanto riportano i media sudamericani sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Flamengo che, in questo senso, potrebbe quindi ‘aiutare’ la Lazio.
