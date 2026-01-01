Lazio, chi è Pedraza: il terzino del Villarreal paragonato a Bale

Una vita in giallo. Dalle giovanili alla Champions League, (quasi) sempre con la maglia del Villarreal. Il 'Submarino Amarillo' è stata la certezza lungo tutta la carriera di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe 1996 nel mirino della Lazio. Nel 2011 è stato prelevato dal Seneca CF, squadra di Cordoba, sua città natale, e portato a Vila-real, dov'è iniziata la sua carriera. Ora, dopo praticamente quindici anni, può finire nella Capitale: a giugno, infatti, scadrà il suo contratto, la società biancoceleste sta lavorando per ingaggiarlo e accoglierlo a fine stagione.

LA SUA CARRIERA - Quella in Italia sarebbe la sua seconda esperienza fuori dalla Spagna: la prima è stata negli ultimi sei mesi della stagione 2016/17, in prestito al Leeds in Championship. Poi ha vestito anche le maglie di Lugo, Alaves e Real Betis. Dal 2020 gioca stabilmente al Villarreal, con cui ha collezionato 8 gol e 23 assist in 169 presenze tra campionato e coppe (Copa del Rey, Champions, Europa e Conference League). Negli ultimi cinque anni, però, è stato spesso frenato dagli infortuni (di natura muscolare o alla caviglia) che l'hanno costretto a saltare un totale di 62 partite (media di 12 a stagione).

LE CARATTERISTICHE - Per caratteristiche è un difensore molto rapido, mancino, che gioca prevalentemente sulla fascia sinistra. In carriera si è mosso poco in altre zone del campo, se non come esterno alto. Agli inizi, infatti, veniva paragonato a Gareth Bale, che ai tempi del Tottenham, e poi ancora al Real Madrid, era finito a fare l'ala d'attacco dopo anni da terzino. La stessa sorte l'ha avuta proprio Pedraza, che ha giocato ben 118 partite in quel ruolo con 18 reti segnate e 17 assist. Ora si è stabilizzato nel reparto difensivo: in stagione è arrivato a tre assist in 14 presenze nell'assetto a quattro di Marcelino.

CON SARRI - Nella rosa della Lazio andrebbe a sostituire Nuno Tavares, in uscita verso l'Arabia Saudita. Pedraza si muoverebbe come terzino sinistro nella difesa a quattro di Sarri, giocandosi il posto da titolare con Luca Pellegrini. Già in passato è stato vicino a sbarcare in Italia: quattro anni fa era stato seguito dall'Atalanta di Gasperini. Adesso invece potrebbe vestire la maglia biancoceleste, sfidando il tecnico nel derby con la Roma.