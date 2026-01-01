Calciomercato Lazio | Carboni riparte subito: va in Argentina da Milito
01.01.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovo prestito immediato per Valentin Carboni. Il trequartista argentino lascia subito il Genoa e torna all'Inter, proprietà del suo cartellino. Con la maglia nerazzurra però ci rimarrà davvero poco, visto che ha già trovato una nuova squadra.
Come riportato da sportmediaset, il classe 2005 andrà in Argentina, al Racing di Avallaneda del presidente Milito. Si muoverà ancora in prestito, dopo aver chiuso l'accordo con i rossoblù pattuito solo quest'estate.
Il nome di Carboni era finito anche in ottica Lazio, che proprio con il Genoa ha avuto diversi discorsi di mercato negli ultimi giorni. Con il Grifone, infatti, si è parlato anche di Martin, Venturino e Leali.
