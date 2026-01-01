Calciomercato Lazio | Chi al posto di Castellanos? Oyarzabal, ma non solo

La Lazio ora dovrà individuare il potenziale sostituto di Valentin Castellanos, Sarri ha espresso la sua preferenza, la società si guarda intorno

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio saluta il Taty Castellanos. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, in queste ore la società biancoceleste sta definendo il trasferimento dell'attaccante argentino al West Ham per 29 milioni di euro. Una cessione chiusa nell'arco di poco tempo e alla quale seguirà una ricerca serrata da parte della dirigenza del suo potenziale sostituto. Il nome in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri e del direttore sportivo Angelo Fabiani è quello di Giacomo Raspadori. L'attaccante due volte Campione d'Italia sta faticando a trovare spazio all'Atletico Madrid, a gennaio potrebbe decidere di lasciare i Colchoneros per tornare in Italia e mettersi in mostra in vista dell'eventuale Mondiale. Sul classe 2000, però, c'è forte l'interesse della Roma che vorrebbe regalarlo a Gasperini per rinforzare la propria trequarti.

PROGETTO GIOVANI - Negli scorsi giorni erano stati proposti anche i nomi di Andrea Pinamonti del Sassuolo, di Lorenzo Lucca del Napoli e di Roberto Piccoli della Fiorentina, scartati, però, da Sarri perché non ideali per il suo calcio rapido e dinamico. Un tentativo potrebbe essere fatto per il giovane Adam Daghim, segnalato in estate dallo stesso allenatore. Classe 2005, alto 189 centimetri, nella sua breve carriera ha ricoperto il ruolo di punta, ma anche quello di esterno. Attualmente è in forza al Wolfsburg, dove si è trasferito a settembre dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto. In linea con il progetto di ringiovanimento della rosa è il profilo di Kevin Kelsy, anche lui accostato ai biancocelesti in vista di gennaio. Attaccante classe 2004, gioca nel Portland in MLS, ma le sue caratteristiche ricordano quelle dei già citati Lucca, Pinamonti e Piccoli. Così come quello di Ricardo Mathias diciannovenne dell'Internacional, sondato anche dal Lecce di Pantaleo Corvino.

I SOGNI - Poi c'è la sezioni sogni. Alla Lazio piace Matteo Pellegrino del Parma, ma la valutazione di circa 30 milioni di euro lo rende fuori portata. Discorso simile per Mikel Oyarzabal. Sarri stravede per l'attaccante spagnolo, lo preferirebbe anche a Raspadori. Il sedicesimo posto della Real Sociedad in Liga potrebbe essere un incentivo a provarci, ma il timore è che la società basca chieda comunque una cifra eccessivamente alta per lasciarlo partire. Impossibile, per motivi regolamentari, Fotis Ioannidis del Panathinaikos, da tempo gradito dalle parti di Formello.