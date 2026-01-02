Lazio, contro il Napoli sarà un Olimpico gremito: il dato sui biglietti
02.01.2026 09:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - Poco più di 48 ore e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per la prima gara del 2026 contro il Napoli di Antonio Conte.
Un big match assoluto e che avrà una cornice di pubblico degna di nota. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport al momento sono 11.500 i biglietti veduti per il match che, sommati ai 29.918 abbonati, arrivano a quota 41.000 spettatori nonostante il divieto per i tifosi ospiti non residenti nel Lazio.
Prima del match spazio anche a Flaminia che dopo il debutto contro la Cremonese ora è chiamata al primo volo dell’anno.
