Lazio, il Milan ufficializza l’arrivo di Fullkrug dal West Ham. Ora Castellanos…
02.01.2026 11:08 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Milan ha ufficialità il trasferimento di Niklas Fullkrug. L’attaccante tedesco si è unito alla rosa di Massimiliano Allegri nel tentativo di portare quelle caratteristiche fisiche e di rapina di cui la squadra ha bisogno.
Dopo aver fallito al West Ham, ora Fullkrug cerca il rilancio in Italia, liberando uno slot nel reparto offensivo degli Irons che, per colmarlo, hanno messo sul piatto 29 milioni di euro acquistando Castellanos dalla Lazio.
L’ufficialità del trasferimento di Fullkrug, accelera i tempi per la partenza del Taty, prevista nelle prossime ore.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.