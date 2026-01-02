Serie A, Cagliari e Milan aprono il 2026: il programma
02.01.2026 12:30 di Christian Gugliotta
© foto di Federico De Luca 2025
Il 2026 è appena iniziato e la Serie A è già pronta a ripartire con il primo turno del nuovo anno. La diciottesima giornata di campionato promette di regalare spettacolo, con tre big match come Atalanta - Roma, Lazio - Napoli e Inter - Bologna che catalizzeranno l'attenzione di tuti gli appassionati.
Ad aprire il 2026 di Serie sarà, però, la sfida tra Cagliari e Milan, in programma all'Unipol Domus oggi, venerdì 2 gennaio, con fischio d'inizio previsto per le 20:45.
A un solo punto dalla vetta, i rossoneri hanno l'obbligo di vincere per restare sulla scia dell'Inter capolista, mentre i sardi vogliono proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi dopo i quattro punti totalizzati nelle ultime due gare.
