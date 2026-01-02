Lazio, contro il Napoli torna Share the Good: l'iniziativa
02.01.2026 13:15 di Christian Gugliotta
La Lazio si prepara a inaugurare il suo 2026 contro il Napoli davanti a uno stadio Olimpico gremito. A pochi giorni dal big match, sono già oltre 40.000 i tifosi attesi allo stadio, ma il numero è destinato a crescere nelle ore precedenti alla sfida.
In occasione del match contro la squadra di Conte, prevista alle 12:30 di domenica 4 gennaio, sarà riproposta l'iniziativa "Share the Good", volta alla raccolta di beni di prima necessità per bambini e famiglie in difficoltà.
All'esterno dello stadio, verranno allestiti dei punti di raccolta, dove saranno presenti alcuni volontari di Banco Alimentare Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale, Comunità di Sant'Egidio e Fondazione Lazio 1900.
