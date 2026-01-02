Lazio, lady Patric saluta Castellanos e la compagna: "Mi mancherete!" - FOTO

Castellanos lascia la Lazio e passa al West Ham. Manca solo l'ufficialità, attesa a breve, dopo che il Taty ha già firmato il suo contratto con il club inglese. Con un post su Instagram, la compagna di Patric, Anabel Hernandez, ha salutato l'argentino e la sua Kyanne, anticipando anche il comunicato del trasferimento.

Di seguito il messaggio e il post: "Se qualcuno mi chiedesse qual è stata la cosa migliore di questo periodo, direi la tua risata, senza pensarci... Grazie per essere stata la mia famiglia a Roma, la mia sicurezza qui, la mia casa lontano da casa. Grazie per aver trasformato questa città in tanti ricordi con te. Non sarà facile averti lontano quando vederti era la mia routine... mi mancherai tanto ogni giorno, ogni volta".

"Sono triste, ma allo stesso tempo felice di averti trovato. Non è facile avere amiche che sono come sorelle, né costruire ciò che abbiamo costruito con lealtà e fiducia. Questo si può dire solo di pochissime persone. Ti voglio tanto bene, mia Kyanne... la mia bella, il mio succo, la mia gymSister, la mia dupla. Che Dio vi benedica amici, amen. Osq".