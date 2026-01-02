Lazio, Orsi: "Insigne? Sono scettico. Non so Sarri come potrebbe usarlo"
L'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Marte, ai quali ha parlato del possibile arrivo di Insigne alla Lazio e della sfida di domenica contro il Napoli. Queste le sue parole:
INSIGNE - "Insigne alla Lazio? A Roma se ne parla, io sono molto scettico su Insigne, che farebbe l’alternativa di Zaccagni, in una squadra che gioca solo il campionato. Non so Sarri che utilizzo ne potrebbe fare, inoltre l’ex Napoli non gioca da tempo e viene da un campionato poco allenante. Caldo in attacco il nome di Raspadori, tra Roma e Lazio, bisogna vedere: l’uscita di Castellanos e i soldi della Champions predispongono ad un ingresso. Vedremo chi la spunterà tra le due squadre capitoline”.
LAZIO - NAPOLI - “La Lazio ha una grande solidità difensiva, seconda difesa del campionato ad oggi. La squadra di Sarri ha qualche problema in attacco ma gioca bene, e se si mette dietro in ripartenza può far male. Da capire come Conte la vuole impostare”.