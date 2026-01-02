Calciomercato Lazio | Abbate: "In attacco potrebbe arrivare..."

Il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto sul mercato della Lazio dopo le ultime notizie in casa biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La cessione di Castellanos al West Ham e la trattativa con Pedraza in vista di giugno sono le due notizie che hanno aperto il nuovo anno in casa Lazio. Per fare il punto della situazione è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate. Il giornalista del Messaggero ha indicato i potenziali sostituti del Taty, entrando anche nel merito dello scambio Ilic-Belahyane e della possibile partenza di Tavares.

CASTELLANOS - "C'è la possibilità che non arrivi nessun attaccante. L'unica opzione lì davanti si chiama Raspadori. Il problema è che la Lazio la prima chiamata l'ha fatta ieri, ma c'è la Roma che è molto avanti e ha già trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Attualmente non ci sono molte opzioni davanti. Sarri non vuole prendere un attaccante tanto per prenderlo. A questo punto potrebbe arrivare un giovane da far crescere, oltre a Insigne e i soldi verrebbero spesi a centrocampo. Questa cessione serve anche per avere il mercato libero a giugno, perché potrebbe aiutare a scendere sotto la soglia del 70% dell'indicatore del costo del lavoro allargato".

ILIC-BELAHYANE - "La Lazio vuole prendere Insigne alla fine del mercato di gennaio, poi bisogna capire anche quanto vuole aspettare lui, visto che è da dicembre che è a Roma. Nella lista di Sarri ci sono Loftus, Samardzic e Ilic in quest'ordine. In quella di Fabiani c'è Bresciani che è un'occasione e altri profili, Ilic non lo considera. Scambio con Belahyane? Potrebbe diventare una cosa extra-allenatore. Belahyane e Ilic sono due problemi per le due società. Ilic dopo l'infortunio non voleva neanche tornare. Belahyane è fuori dai piani. Probabilmente stanno bypassando Baroni".

TAVARES - "Non credo che arrivino 15 milioni dall'Arabia Saudita per Nuno Tavares. Tra l'altro manca l'accordo sull'ingaggio tra il giocatore e l'Al Ittihad, perché il portoghese vuole ancora di più di quanto abbiano offerto. I sauditi non hanno nessuna intenzione di arrivare a quelle cifre per il cartellino. Quindi la trattativa si ferma. La Lazio ha accelerato per Pedraza che dovrebbe arrivare a giugno. Se Tavares dovesse uscire, a quel punto si potrebbe provare a offrire un indennizzo e ad accelerare i tempi. Martin sta trattando il rinnovo con il Genoa, ma vediamo se ci riuscirà.