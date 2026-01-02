Nigeria, Dele-Bashiru: "Siamo pronti per gli ottavi di Coppa d'Africa"
In vista degli ottavi di finale della Coppa d'Africa contro il Mozambico, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nigeria. Di seguito le sue parole.
"Penso che ognuno di noi non veda l'ora di scendere in campo per gli ottavi. È un momento che porta inevitabilmente tanta pressione, ma siamo pronti. Lavoreremo duramente nei prossimi giorni per curare ogni dettaglio. Ci faremo trovare preparati".
"Contro l'Uganda la squadra ha espresso un ottimo calcio, facilitando il mio compito in occasione dell'assist per Onuachu. Ero ben posizionato e Onyemaechi mi ha servito un pallone perfetto. Con attaccanti così bravi nei movimenti in area di rigore, servirli diventa semplice. Il nostro stile di gioco di squadra permette ai singoli di esaltarsi".