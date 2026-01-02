Lazio, Sarri torna in campo: guida la squadra dopo l'operazione - FOTO
02.01.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Sarri in campo. Il tecnico della Lazio è tornato a guidare la squadra a Formello. Aveva avuto bisogno di alcuni giorni di riposo dopo l'operazione, portando avanti la preparazione della partita contro il Napoli nella doppia seduta di oggi.
Già mercoledì era tornato nel centro sportivo, senza però lavorare con il resto del gruppo. Nei giorni scorsi ha lasciato tutto in mano al suo staff, che ora gli ha lasciato nuovamente il timone.
Come si vede nel profilo Instagram della società biancoceleste, da questa mattina Sarri ha ripreso a lavorare in campo. E domenica sarà regolarmente in panchina per sfidare il suo passato. Di seguito la foto.