Lazio, la moglie di Pedro saluta il Taty e la compagna: il messaggio social

L'avventura di Valentin Castellanos alla Lazio è giunta ai titoli di coda. In attesa dell'ufficialità, il Taty è pronto a lasciare la Capitale per trasferirsi a Londra dove giocherà per il West Ham. Ai biancocelesti andranno 29 milioni di euro, di cui il 15% sarà destinato alle casse del New York City FC.

Dopo il saluto di lady Patric, anche la moglie di Pedro, Patricia Magaña, ci ha tenuto ad augurare buona fortuna all'argentino e alla moglie per questo nuovo capitolo della loro vita. Di seguito il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Oggi è un giorno di sentimenti contrastanti. Sono felice per questo nuovo capitolo in cui sono sicura che andrà tutto molto bene, ma d'altra parte sono con il cuore spezzato per non potervi più tutti i giorni. Siete tra le persone più meravigliose che il calcio ci abbia regalato e siete una coppia così speciale da far credere a chiunque nell'amore. La vostra gentilezza e generosità non hanno limiti e vi auguro tutta la felicità e le cose belle che si possano desiderare. Grazie di tutto famiglia. Vi vogliamo tanto bene".