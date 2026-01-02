Napoli, niente conferenza stampa per Conte prima della Lazio: il motivo
Lazio e Napoli sono prossime avversarie in campionato, la sfida è in programma domenica 4 gennaio alle 12:30 all'Olimpico. Una gara delicata e dal peso specifico non indifferente per le ambizioni di entrambe, ma non sarà presentata da Antonio Conte.
Il salentino, alla vigilia del match, non interverrà in conferenza stampa. Nessun motivo in particolare se non una "consuetudine", come si legge su Calcio Napoli 24, nelle settimane in cui la squadra ha avuto più impegni ravvicinati come in questo caso tra Champions League, Supercoppa Italiana e Serie A. Il tecnico parlerà direttamente ai microfoni di Dazn.
