Lazio, Castellanos avvistato a Fiumicino: è in partenza per Londra
02.01.2026 15:45 di Christian Gugliotta
Manca ancora l'ufficialità, ma Valentin Castellanos è già virtualmente un nuovo giocatore del West Ham. L'avventura del Taty alla Lazio termina dopo due stagioni e mezzo, nelle quali ha totalizzato 98 presenze e 22 reti in biancoceleste.
La chiusura dell'operazione è arrivata nella serata ieri, giovedì 1° gennaio, quando i due club hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti alla cifra di 29 milioni di euro, il 15% dei quali andrà al New York City FC.
In attesa che la Lazio formalizzi il tutto con un comunicato, Castellanos è stato già avvistato all'aeroporto di Fiumicino, pronto a lasciare la Capitale per volare a Londra, dove firmerà il suo contratto con gli Hammers.
