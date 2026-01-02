Lazio, fissate le visite mediche di Castellanos al West Ham: ecco quando
02.01.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È fatta per il passaggio di Castellanos al West Ham. Il Taty lascia la Lazio per circa 30 milioni di euro: ha già salutato tutti a Formello, è atteso a Londra per iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra.
Come riportato da SkySports, l'argentino sosterrà le visite mediche con gli Hammers questo weekend per mettersi quanto prima a disposizione del suo nuovo tecnico Nuno Espirito Santo.
Una volta superati gli esami, inizierà a tutti gli effetti la sua esperienza in Premier League.
