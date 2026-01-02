Atalanta, Palladino su Samardzic: “È importante per noi. Il mercato…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Atalanta - Roma, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha presentato la gara in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Lazar Samardzic, seguito dalla Lazio per il mercato di gennaio. Di seguito le sue parole in merito alla sua situazione.

"Samardzic? L’ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall'inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto".

"Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista".