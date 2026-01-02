Pedraza, la Lazio e due attaccanti: l'accostamento con i biancocelesti
La Lazio segue con attenzione Alfonso Pedraza. La società biancoleste può ingaggiarlo a parametro zero: è in scadenza di contratto a giugno, arriverebbe a fine stagione. Nella Capitale, il terzino incontrerebbe un suo vecchio compagno in Spagna, dopo aver conosciuto anche un ex biancoceleste in passato.
LA STAGIONE CON DIA - Nella stagione 2021/22, infatti, Pedraza ha giocato al Villarreal insieme a Boulaye Dia. È stata l'unica stagione in cui il senegalese ha vestito la maglia del club spagnolo collezionando 7 gol e 6 assist in 35 presenze, prima di trasferirsi alla Salernitana. Ora i due potrebbero ritrovarsi in Italia, alla Lazio.
L'ANNATA CON PEREA - In passato però Pedraza ha conosciuto anche un ex attaccante della Lazio. I primi sei mesi della stagione 2016/17, infatti, il terzino li ha passati in prestito al Lugo. In rosa c'era Brayan Perea, anche lui in prestito ma sotto contratto con la società biancoceleste. La sua avventura in Spagna, però, non era andata per niente bene, con zero gol segnati in 14 partite giocate.