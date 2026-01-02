Ex Lazio | Inter, Acerbi può tornare da Inzaghi: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ci prova per Cancelo. La società nerazzurra sta lavorando per riportare in Italia il portoghese, in uscita dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club saudita potrebbe lasciarlo partire pagando parte dello stipendio del giocatore.

Nella trattativa, inoltre, potrebbe finirci anche Francesco Acerbi: l'ex centrale della Lazio, in scadenza a giugno, ritroverebbe il suo vecchio allenatore sia nella Capitale che a Milano. Di questa possibilità ne hanno parlato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube.

Queste le loro parole: "Il discorso parallelo va tenuto d'occhio, Acerbi ha un contratto in scadenza a giugno e l'Al Hilal dovrebbe comunque pagare un indennizzo per prenderlo subito e non a giugno, ma è una possibilità che è in piedi e di cui si sta discutendo, è una pista da seguire. Sono due discorsi paralleli, quello di Acerbi è stato mediaticamente sottovalutato ma va seguito".