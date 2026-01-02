Lazio, Castellanos e la percentuale al New York City: le cifre
02.01.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha chiuso per la cessione di Castellanos. L'attaccante argentino passerà al West Ham per 30 milioni di euro: si aspetta solo l'ufficialità, dopo di che inizierà la sua esperienza in Premier League.
Come specificato da SkySport, il 15% dell'operazione dovrà andare al New York City, come stabilito al momento dell'acquisto del Taty due anni e mezzo fa. La percentuale, però, riguarda la plusvalenza che ha fatto la Lazio con quest'uscita.
La cifra che andrà nelle casse del club di MLS, quindi, ammonta a 2,2 milioni di euro.
