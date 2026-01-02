F1 | 1° avvertimento alla Ferrari, la nuova chiave del Mondiale 2026
02.01.2026 20:46 di Giovanni Parterioli
Il mondiale 2026 si avvicina sempre di più. Fra 24 giorni si torna in pista per i test. Ma quali sono le grandi difficoltà che la Formula 1 incontrerà con i suoi team all'alba di una nuova era. In casa Ferrari è già arrivato il primo avvertimento per far capire in quale direzione deve andare il lavoro del reparto tecnico, di Leclerc ed Hamilton e di tutti gli ingegneri. Sempre se non si voglia fallire da subito. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'ultimo articolo su >>> FERRARI 2026, L'AVVERTIMENTO <<<