Bonanni sicuro: "Raspadori non risolve il problema della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato del derby di mercato tra Lazio e Roma per Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. Di seguito il suo pensiero sul possibile acquisto.

"Raspadori non è una prima punta, Sarri ha fatto sbocciare Mertens ma aveva qualità, Raspadori è un buon giocatore ma è stato a Napoli un'alternativa valida e non un titolare".

"Penso possa essere un rinforzo sia per la Lazio che per la Roma ma per entrambe non sarebbe risolto il problema attaccante. Alla Roma avrebbe meno spazio forse, ma la Lazio ha bisogno di un centravanti".