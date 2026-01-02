Lazio, senti Paganini: "C'è bisogno di una punta! Insigne e Lucca..."
Si accende il mercato della Lazio. Con la cessione di Castellanos al West Ham, la società biancoceleste sta lavorando a un sostituto. L'obiettivo princiale è Raspadori dell'Atletico Madrid, cercato però anche dalla Roma.
Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato del derby di mercato proprio per l'ex centravanti del Napoli. Di seguito le sue parole.
"30 mln per Castellanos non è male dal punto di vista di operazione in uscita. Se la Lazio prende anche Insigne, ha bisogno di una punta di peso. So che aveva fatto un sondaggio per Lucca, ma al Napoli c'è una situazione in evoluzione, guardando a Lukaku. Vedo la Roma in vantaggio, anche se ha come prima scelta Zirkzee".
