Lazio, De Paola: "Raspadori sarebbe importante, ma Lotito deve fare ben altro"

© foto di www.imagephotoagency.it

È derby di mercato per Raspadori. La Roma spinge per trovare l'accordo con il calciatore; la Lazio prova a inserirsi dopo la cessione di Castellanos. Di questo intreccio ha parlato Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Raspadori? Mi sembrava più verso la Roma, ma la svolta è la cessione di Castellanos, che crea un'opportunità importante. Tra Lazio e Roma c'è stata spesso molta competitività in fatto di giocatori e allenatori, che il mercato della Lazio possa svoltare con Raspadori non so, perché non è un centravanti ma piace a Sarri perché dialoga con i compagni. Sarebbe importante come acquisto. Lotito per dare una svolta deve fare ben altro però".

"Parlando delle altre, sarà un mercato vivace che si baserà molto sulle punte. Dove andrà Zirkzee, farà la differenza. Vedremo che farà il Milan, se uscirà Nkunku. E vedremo cosa farà la Roma. La Juve invece deve fare delle scelte. Bene Ottolini, ma per ora il mercato della Juve è stato all'insegna della confusione. Ci sono dei nodi da sciogliere".