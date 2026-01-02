FORMELLO - Lazio, la ripresa del nuovo anno: torna Rovella, un dubbio in attacco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rovella in gruppo, il 2026 non poteva iniziare meglio. Nei primi due allenamenti dell'anno, Sarri è tornato a guidare la squadra dopo l'operazione e ha ritrovato il centrocampista per gran parte delle sgambate. Difficile che possa essere convocato alla prossima con il Napoli, più probabile contro la Fiorentina. Sarebbe comunque una chiamata simbolica: ha bisogno ancora di un po' di tempo prima di poter iniziare a giocare.

In mattinata, la squadra e tutto lo staff hanno salutato Castellanos, partito in direzione West Ham. Sarà Noslin quindi a guidare l'attacco domenica, con Zaccagni a sinistra e Cancellieri a destra. L'ex Parma è in vantaggio su Isaksen, reduce dal gol sbagliato a Udine prima del pareggio di Davis. A centrocampo torneranno Guendouzi e Basic, che hanno scontato le rispettive squalifiche (due giornate per il croato).

Giocheranno insieme a Cataldi, confermato in regia. Vecino e Belahyane siederanno in panchina, possono essere sganciati a gara in corso. Dele-Bashiru è ancora fuori per la Coppa d'Africa, così come Dia. Di fronte a Provedel, non sono previsti cambi: Gila e Romagnoli al centro con Marusic e Pellegrini ancora sulle fasce. Sullo sfondo l'ipotesi Lazzari. Per le scelte di formazione è rimasta solo la rifinitura di domani pomeriggio.