Insigne, parla l'ex agente: "Lazio? Con Sarri era funzionante. Al Napoli..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, ha parlato del futuro dell'ex attaccante del Napoli, vicino a firmare a parametro zero con la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Lazio - Napoli? Al di là del fascino della gara, Sarri ha rappresentato un momento straordinario per la storia del Napoli. Abbiamo assistito a gare spettacolari. All’Olimpico sarà difficile perché la Lazio negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà gli azzurri. Per il Napoli è un’occasione importante perché è partita la volata a tre per lo scudetto, anche se non tengo fuori la Roma che potrebbe inserirsi con qualche acquisto a gennaio tipo Raspadori".

"Insigne alla Lazio? Il Napoli di Sarri era funzionale, con una rosa che si intercambiava alla perfezione. Dal mio punto di vista sarebbe bellissimo rivederlo al Napoli, ma ci sono tante situazioni anche ambientali e tattiche da fa quadrare. Raspadori? Nella Lazio, ripercorrendo quanto creato a Napoli, Raspadori può essere il Mertens che Sarri ebbe in azzurro”.