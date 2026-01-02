Calciomercato Lazio | Insigne non è a Roma: ecco dove si trova l'ex Napoli
La curiosità dei tifosi della Lazio sono tutte su quel che sarà dell'attacco della squadra di Maurizio Sarri. La partenza del Taty Castellanos lascia delle incognite su chi prenderà il suo posto. Il nome di Giacomo Raspadori è quello che più di tutti attrae il tecnico e la dirigenza, ma attualmente sembrerebbe destinato a vestire la maglia della Roma.
L'attenzione, però, è concentrata anche sul profilo di Lorenzo Insigne. Richiesto dallo stesso Maurizio Sarri, l'ex capitano del Napoli, in questi mesi si è allenato per farsi trovare pronto per la chiamata della Lazio. Nelle scorse settimane le parti hanno trovato una quadra sull'accordo economico che dovrebbe legarlo ai biancocelesti fino al termine della stagione (più opzioni di rinnovo), ma per il momento non è ancora arrivata la firma.
Le ultime indiscrezioni parlavo di un Insigne in attesa a Roma di esser convocato a Formello, ma dal profilo Instagram dell'ex Toronto viene fuori un'altra verità. Insgne, infatti, non si troverebbe nella Capitale, bensì a Montecarlo, come svela una foto pubblicata tra le proprie storie insieme a sua moglie.,