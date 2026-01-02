UFFICIALE - Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina: l'annuncio

La Fiorentina ha annunciato il suo primo acquisto in questo mercato di gennaio. È Manor Solomon, che arriva in prestito con diritto di riscatto di riscatto dal Tottenham. Di seguito il comunicato ufficiale.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur.

Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar  Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. 

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".

