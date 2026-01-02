Lazio, la cessione di Castellanos fa sorridere quattro squadre: il motivo
02.01.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si attende solo l'ufficialità per il passaggio di Castellanos al West Ham. La Lazio incasserà 30 milioni di euro netti, con cui dovrà trovare il sostituto dell'argentino in attacco e pagare i premi di formazione ai suoi vecchi club.
Nello specifico infatti, la società biancoceleste dovrà dare 290mila euro al Leonardo Murialdo, al Club Independiente Rivadavia (due squadre di Mendoza) e all'Universidad de Chile.
Infine, al New York City spetteranno 580mila euro, sempre come premio di formazione disposto dalla FIFA, e 2.2 milioni, ovvero il 15% della plusvalenza realizzata dal club di Formello. Per questo la Lazio ha fatto alzare l'offerta del West Ham a 30 milioni rispetto ai 29 iniziali.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.