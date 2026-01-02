Lazio, Piccari: "Raspadori? Non ho ancora capito il suo ruolo"
02.01.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non solo le cessione del Taty Castellanos al West Ham. In casa Lazio si parla anche dell'interesse per Raspadori, interesse condiviso anche dalla Roma che spinge per portare il calciatore ex Napoli nella Capitale.
Sul tema ha detto la sua anche Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio: "Non è uno che dal punto di vista realizzativo ti cambia qualcosa. Non ho ancora capito che ruolo abbia questo giocatore. Alla Lazio sarebbe quasi titolare, mentre alla Roma no. Lo vedo meglio come come caratteristiche nel calcio di Sarri".
