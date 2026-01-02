Calciomercato Lazio | Panichelli piace, ma l'operazione è in salita: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare per sostituire il Taty Castellanos e, tra i vari nomi, c'è anche quello di Joaquin Panichelli dello Strasburgo centravanti argentino classe 2002 dello Strasburgo, grande protagonista di questa stagione di Ligue 1.
Un'operazione al momento però piuttosto complicata come sottolineato da Fabrizio Romano: "L'intenzione dello Strasburgo è quella di tenerlo e di non privarsi del giocatore a gennaio visto che andrà via anche l'allenatore (al Chelsea, ndr). Vendere anche Panichelli significherebbe demolire il progetto e il club non ha voglia di farlo. La valutazione di 20 milioni credosia più alta, nome molto difficile", queste le parole.
