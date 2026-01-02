Camolese sulla Lazio: "Sarri è stato bravissimo. E contro il Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore Giancarlo Camolese, che ha espresso il suo pensiero sulla prossima gara di campionato tra Lazio e Napoli. In particolare si è soffermato proprio sul lavoro di Sarri in panchina e sul suo passato in azzurro.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli? Conte fa diverse valutazioni ed ha deciso di dare continuità a chi sta facendo bene. Tutti sanno che c’è bisogno dell’apporto di tutta la rosa, mi viene in mente Neres che ora è diventato determinante mentre ad inizio anno faticava ad imporsi”.

“La Lazio di Sarri? Il mister conosce benissimo il Napoli, la Lazio ha una sua filosofia e Sarri è stato bravissimo ad aggiustare le cose. I biancocelesti hanno una fase difensiva molto solida ed il Napoli dovrà fare attenzione agli esterni avversari”.