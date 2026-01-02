Lazio, Rambaudi: "Operazione Castellanos? Tutti contenti"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha commentato l'operazione che dovrebbe portare alla cessione di Castellanos al West Ham e non solo: "Raspadori per me è un giocatore che determina poco; a gara in corsa può incidere, nell’area avversaria è bravo. Può essere la ciliegina sulla torta in una torta già pronta, già ‘buona’".

"Operazione Castellanos? Secondo me sono tutti contenti: società, allenatore, giocatore e buona parte di pubblico che non lo vedeva protagonista nel futuro. Per me era un buon giocatore per il contesto. Un voto? 7 quando giocava con continuità, 5 quando era fermo per infortuni quindi facendo la media dare un 6 alla sua esperienza in biancoceleste".

"Ora è importante non andare a prendere tanto per prendere. Sarà Insigne il finto nove o sarà un sostituto di Zaccagni? Servono un centrocampista e poi un attaccante con certe caratteristiche, a meno che nell’idea di Sarri non ci sia l’idea di alternare Insigne, Noslin e Dia”.

