Calciomercato Lazio | Raspadori, è derby con la Roma? Le ultime
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha mosso i “primi passi” sul mercato con la cessione di Castellanos di cui si attende l’ufficialità, intanto non ci sarà contro il Napoli. Per uno che va, ce n’è un altro che viene o almeno si spera. L’addio dell’argentino porta soldi che possono essere subito reinvestiti per l’arrivo del centravanti e della mezzala.
A proposito del centravanti, si legge sul Corriere dello Sport, i biancocelesti potrebbero sfidare la Roma per accaparrarsi Raspadori. L’operazione è complicata per diversi motivi, va trovata con l’Atletico Madrid la quadra sulla formula del trasferimento e va sorpassata anche l’Atalanta che inserisce come contropartita Lookman.
I giallorossi, spiega il quotidiano, hanno trovato l’intesa con il club madrileno per un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a giugno. Un’operazione complessiva da 22 milioni di euro, ma manca il “sì” del giocatore. Tra la società capitolina e l’ex Napoli non c’è ancora un accordo totale, si attende uno sprint tra oggi e domani, è la Lazio potrebbe infilarsi presentandosi agli spagnoli con il soldi necessari per acquistare subito il cartellino per poi giocarsi la carta Sarri che vorrebbe utilizzare in stile Mertens. Garantirebbe al giocatore un ruolo centrale. Il classe 2000 è il sogno del tecnico toscano, ma non è il solo nome nella lista per sostituire l'argentino.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.