Lazio, Noslin si riprende la scena: col Napoli toccherà a lui

RASSEGNA STAMPA - La scelta dell’attacco dipende molto dalle mosse di mercato e dalle ultime prove. Con Castellanos diretto a Londra per iniziare una nuova avventura al West Ham, riporta il Corriere dello Sport, col Napoli toccherà a Noslin guidare il tridente. Un onere e un onore per l’olandese, così come è accaduto a Udine.

L’argentino non sarà neanche convocato per il big match all’Olimpico, Noslin - con 2 gol segnati finora - dovrà garantire le reti considerando anche l’assenza di Dia impegnato in Coppa d’Africa. L'olandese e Zaccagni sono certi di una maglia contro gli azzurri, il dubbio maggiore è Cancellieri - Isaksen.

La partita con la squadra di Conte sarà una prova importante anche per la retroguardia che, sottolinea il quotidiano, dovrà limitare Hojlund e Neres. I partenopei si presentano nella Capitale col terzo miglior attacco del torneo, ma di fronte avranno la seconda miglior difesa confermata in blocco quella delle ultime due uscite. Torna anche Guendouzi dalla squalifica e si potrà ricomporre il terzetto con Cataldi e Basic.

