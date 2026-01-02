Rabone, rovesciate e Taty Mask: Castellanos saluta la Lazio

Si chiude l'esperienza di Castellanos alla Lazio. Dopo due anni e mezzo, il Taty lascia la Capitale e passa al West Ham per circa 29 milioni di euro. La sua ultima presenza in maglia biancoceleste rimarrà quella da subentrato contro l'Udinese; l'ultimo gol, invece, quello a Marassi contro il Genoa su assist di Marusic.

LA PRIMA STAGIONE - Il primo era arrivato contro l'Atalanta, all'Olimpico. Era l'8 ottobre 2023: dopo il tap-in su assist di Felipe Anderson, era andato sotto la Curva Nord a mostrare la sua Taty Mask. In quella stagione complicata, con le dimissioni di Sarri a marzo 2024 e l'arrivo poi di Tudor, ha chiuso con 6 gol e 5 assist in 46 presenze. Resta memorabile la sua doppietta il 16 marzo contro il Frosinone, nel brevissimo interregno di Martusciello, e il 23 aprile contro la Juventus in Coppa Italia: le due reti contro i bianconeri avevano quasi regalato la rimonta alla Lazio per l'accesso alla finale, negato poi dal sigillo di Milik da subentrato. Indimenticabile anche il gol al volo in rovesciata annullato per fuorigioco il 28 gennaio contro il Napoli (0-0).

CON BARONI - Nella scorsa stagione, con l'arrivo di Baroni in panchina e l'addio di Ciro Immobile, ha forse vissuto uno dei suoi momenti migliori nella Capitale. Il tecnico aveva trovato la formula giusta per farlo rendere al meglio, ovvero in coppia con Dia. E infatti ha chiuso l'annata con 14 gol (di cui 10 in Serie A) e 8 assist in 40 partite, ottenendo anche la convocazione con la Nazionale argentina. Negli occhi di tutti i tifosi, però, resta il rigore decisivo sbagliato contro il Bodo/Glimt: l'aveva tirato zoppicando, da infortunato, negando alla squadra l'accesso alla semifinale di Europa League. Nei novanta minuti aveva segnato di tacco il primo gol che aveva dato il via alla rimonta.

L'ADDIO CON SARRI - Il ritorno di Sarri non è riuscito a risollevarlo, anzi. Dopo soli 2 gol e 3 assist in 12 partite, Castellanos saluta la Lazio. L'inizio di stagione era stato promettente, con due prestazioni da trascinatore contro Verona e Genoa, condite da un passaggio spettacolare di rabona per una rete di Zaccagni. Poi, però, nient'altro: solo un infortunio, che l'ha tenuto fuori un mese e mezzo, e tante prestazioni opache, con una forma fisica non perfetta e un evidente nervosismo. Adesso è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League. Le strade del Taty e della Lazio si separano, e chissà se mai si incontreranno di nuovo.