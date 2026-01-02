Calciomercato al via: il punto sulla Lazio de Il Corriere dello Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - 'La caccia all'Inter ricomincia dal nove', titola Il Corriere dello Sport. Al via il mercato di gennaio in Serie A, con le squadre che hanno già iniziato a lavorare ai nuovi colpi. Dopo il blocco di quest'estate, la Lazio potrà operare liberamente in questo mese e il quotidiano ha fatto il punto sulla situazione della società e delle richieste di Sarri. Di seguito il testo.

"C'è un proverbio in Toscana, la terra di Maurizio Sarri, che si addice perfettamente alla stagione finora vissuta dall’allenatore a Formello: “I’ bisognino fece trotta’ la vecchia”. Ovvero: quando hai una necessità e non hai le risorse devi muovere il cervello. È quello che sta facendo Sarri nella Lazio dal giorno (successivo al suo ritorno sulla panchina laziale) in cui Lotito gli ha comunicato che sul mercato estivo non aveva possibilità di intervenire".

"Il “comandante” ha cominciato reinserendo Cancellieri, poi ha recuperato Basic (ai margini della Lazio), riportato Provedel al top, rilanciato Cataldi e infine ha schierato titolare anche Belahyane. Nel frattempo, si è eclissato Nuno Tavares, miglior uomo-assist nel girone d’andata del campionato scorso, e così ha rilanciato Pellegrini da titolare".

"Se l’obiettivo è tornare in Europa, la Lazio ha bisogno di sostanza e soprattutto di qualità. Non sono mai stati sostituiti giocatori come Luis Aberto e Milinkovic-Savic e lì in mezzo mancano mezze ali di quel livello. Lotito deve fare in modo che non sia uno spreco avere in panchina una risorsa come Sarri. L’arrivo di Martin, col suo micidiale sinistro, darebbe una bella spinta alla squadra. La cessione del Taty finanzierà tutto".