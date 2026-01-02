NEWS | Crans-Montana, morto il giovane Galeppini: promessa del golf
02.01.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una tragedia senza fine che ha spezzato 47 vite di giovanissimi quella accaduta nella notte del 31 dicembre a Crans-Montana, nota località sciistica Svizzera. Tra i giovani che hanno perso la vita c’è anche Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf di 16 anni. A confermare la notizia è proprio la Federazione italiana Golf con una nota ufficiale... <<< CRANS-MONTANA >>>
