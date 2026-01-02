Lazio, buone notizie per Sarri: Rovella torna in gruppo! E contro il Napoli...
02.01.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si rivede Rovella. Buone notizie per Sarri: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista della Lazio questa mattina si è allenato in gruppo alla ripresa a Formello.
Dopo aver completato il suo percorso di riabilitazione a seguito dell'operazione per risolvere la pubalgia, il numero 6 ha ripreso a lavorare con il resto della squadra, che si rivedrà in campo anche nel pomeriggio (doppia seduta, sabato pomeriggio la rifinitura).
Ora punta a tornare tra i convocati: proverà a rientrare già contro il Napoli, se no lo farà nel turno infrasettimanale con la Fiorentina. L'ultima partita l'ha giocata a fine settembre (il 21) nel derby contro la Roma.